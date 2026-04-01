Printemps des Réserves Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Les Portes-en-Ré

Printemps des Réserves

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

A l’occasion d’un évènement regroupant toute les réserves naturelles de Charente-Maritime et Vendée, la Maison du Fier proposera de 10h à 17h des animations sur la nature locale et la réserve. devant et autour du bâtiment.

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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

On the occasion of an event bringing together all the nature reserves in Charente-Maritime and Vendée, the Maison du Fier will be offering activities on local nature and the reserve from 10am to 5pm, in front of and around the building.

L’événement Printemps des Réserves Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-04-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime