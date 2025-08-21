Balade Autour de Napt Sonthonnax-la-Montagne Ain

Balade Autour de Napt

Balade Autour de Napt Napt 01580 Sonthonnax-la-Montagne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Connaissez-vous la différence entre la libellule et la demoiselle ? Non ? C’est au marais de Napt que vous trouverez la réponse. Profitez-en pour suivre le sentier balisé au détour duquel vous surplomberez la rivière d’Ain.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English : Promenade_Autour de Napt

You will enjoy the Marsh of Napt, discovering dragonflies and wonderful views on the Ain River.

Deutsch : Promenade_Autour de Napt

Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Libelle und einer Jungfer? Nein? Im Napt-Sumpf finden Sie die Antwort. Nutzen Sie die Gelegenheit und folgen Sie dem markierten Wanderweg, von dem aus Sie den Fluss Ain überblicken können.

Italiano :

Conoscete la differenza tra la libellula e la damigella? No? Troverete la risposta nella palude Napt. Approfittate dell’opportunità di seguire il sentiero segnalato, dove potrete affacciarvi sul fiume Ain.

Español : Promenade_Autour de Napt

¿Conoces la diferencia entre la libélula y la damisela? ¿No? Encontrará la respuesta en el pantano de la siesta. Aproveche la oportunidad de seguir el camino señalizado, donde podrá contemplar el río Ain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme