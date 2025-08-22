Balade autour de Saint-Boingt Saint-Boingt Meurthe-et-Moselle

Balade autour de Saint-Boingt Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade autour de Saint-Boingt Grande rue 54290 Saint-Boingt Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 4600.0 Tarif :

Promenade à la découverte de Saint Boingt proposée par le groupe de travail Tourisme de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association Anim’Crevéchamps. Saint Boingt, qu’on appelait autrefois, dans les Archives, Cenbench, Chenbanch, Saimbois, est situé sur l’Euron, au pied d’une riante colline, aux confins du Département.

Facile

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to discover Saint Boingt proposed by the Tourism working group of the Bayonnais Community of Communes and the Anim’Crevéchamps association. Saint Boingt, which was formerly called, in the Archives, Cenbench, Chenbanch, Saimbois, is located on the Euron, at the foot of a pleasant hill, on the borders of the Department.

Deutsch :

Ein Spaziergang zur Entdeckung von Saint Boingt, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe Tourismus der Communauté de Communes du Bayonnais und dem Verein Anim’Crevéchamps. Saint Boingt, das früher in den Archiven Cenbench, Chenbanch, Saimbois genannt wurde, liegt am Fluss Euron, am Fuße eines lachenden Hügels, an der Grenze des Departements.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Saint Boingt proposta dal gruppo di lavoro Turismo della Comunità dei Comuni del Bayonnais e dall’associazione Anim?Crevéchamps. Saint Boingt, che in passato si chiamava Cenbench, Chenbanch, Saimbois negli archivi, è situata sull’Euron, ai piedi di una piacevole collina, ai confini del Dipartimento.

Español :

Un paseo para descubrir Saint Boingt propuesto por el grupo de trabajo Turismo de la Mancomunidad del Bayonnais y la asociación Anim?Crevéchamps. Saint Boingt, que en el pasado se llamaba Cenbench, Chenbanch, Saimbois en los Archivos, está situado en el Euron, al pie de una agradable colina, en los límites del Departamento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain