Balade autour de Saint-Rémy-aux-Bois Saint-Rémy-aux-Bois Meurthe-et-Moselle

Balade autour de Saint-Rémy-aux-Bois Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade autour de Saint-Rémy-aux-Bois Rue Bouillon 54290 Saint-Rémy-aux-Bois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 3400.0 Tarif :

Promenade à la découverte de St-Rémy, proposée par le groupe de travail Tourisme de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association.

Anim’Crevéchamps. Ce village est comme son nom l’indique, entouré de forêts. Il faut les traverser ou les longer pour y accéder. Brûlé bombardé, puis rasé par la guerre de 39-45, c’est un village entièrement reconstruit au meilleurs de ce qui ce fait dans les années 50.

Facile

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

Walk to discover St-Rémy, proposed by the working group Tourism of the Community of Communes of Bayonnais and the association

Anim’Crevéchamps. This village is, as its name indicates, surrounded by forests. It is necessary to cross them or to go along them to reach it. Burned, bombed, then razed by the war of 39-45, it is a village entirely rebuilt to the best of what is done in the 50s.

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung von St-Rémy, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe Tourismus der Communauté de Communes du Bayonnais und dem Verein

Anim’Crevéchamps. Dieses Dorf ist, wie sein Name schon sagt, von Wäldern umgeben. Man muss sie durchqueren oder an ihnen entlang gehen, um dorthin zu gelangen. Das Dorf wurde im Krieg von 39-45 niedergebrannt, bombardiert und dann dem Erdboden gleichgemacht. Es ist ein vollständig wiederaufgebautes Dorf, das dem Besten entspricht, was in den 50er Jahren gemacht wurde.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di St-Rémy, proposta dal gruppo di lavoro Turismo della Communauté de Communes du Bayonnais e dall’associazione

Anim?Crevéchamps. Come suggerisce il nome, questo villaggio è circondato da foreste. Per arrivarci bisogna attraversarli o percorrerli. Bruciato, bombardato e poi raso al suolo dalla guerra del 39-45, è un villaggio interamente ricostruito al meglio di ciò che si fa negli anni ’50.

Español :

Un paseo para descubrir St-Rémy, propuesto por el grupo de trabajo Turismo de la Communauté de Communes du Bayonnais y la asociación

Animé Crevéchamps. Como su nombre indica, este pueblo está rodeado de bosques. Hay que atravesarlos o recorrerlos para llegar a ellos. Quemado, bombardeado y luego arrasado por la guerra del 39-45, es un pueblo enteramente reconstruido a lo mejor de lo que se hace en los años 50.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain