Balade autour d’Einvaux et Landécourt Einvaux Meurthe-et-Moselle

Point de départ proposé: salle polyvalente d’Einvaux.

Promenade à la découverte des communes d’Einvaux et de Landécourt, proposée par le groupe de travail « tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais.

Ce document vous présente des informations sur le patrimoine historique de ces deux communes.

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

Proposed starting point: Einvaux multipurpose hall

A walk to discover the communes of Einvaux and Landécourt, proposed by the « tourism » working group of the Communauté de Communes du Bayonnais

This document presents information on the historical heritage of these two communes.

Deutsch :

Vorgeschlagener Startpunkt: Mehrzweckhalle von Einvaux

Ein Spaziergang zur Entdeckung der Gemeinden Einvaux und Landécourt, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe « Tourismus » der Communauté de Communes du Bayonnais

Dieses Dokument enthält Informationen über das historische Erbe dieser beiden Gemeinden.

Italiano :

Punto di partenza proposto: sala polivalente di Einvaux

Una passeggiata alla scoperta dei comuni di Einvaux e Landécourt, proposta dal gruppo di lavoro « turismo » della Communauté de Communes du Bayonnais

Questo documento presenta informazioni sul patrimonio storico di questi due comuni.

Español :

Punto de partida propuesto: sala polivalente de Einvaux

Un paseo para descubrir los municipios de Einvaux y Landécourt, propuesto por el grupo de trabajo « turismo » de la Communauté de Communes du Bayonnais

Este documento presenta información sobre el patrimonio histórico de estos dos municipios.

