Balade autour des étangs du grand rozot Crévéchamps Meurthe-et-Moselle

Balade autour des étangs du grand rozot Adultes A pieds Facile

Balade autour des étangs du grand rozot 20 Grande Rue 54290 Crévéchamps Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Promenade à la découverte des étangs du Grand Rozot, proposée par le groupe de travail Tourisme de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association Anim’Crévéchamps.

Ce document vous présente des informations sur la faune et la flore de ces étangs, et sur le village de Crévéchamps.

Facile

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk to discover the ponds of the Grand Rozot, proposed by the working group Tourism of the Community of Communes of Bayonnais and the association Anim’Crévéchamps

This document presents information on the fauna and flora of these ponds, and on the village of Crévéchamps.

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung der Teiche von Grand Rozot, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe Tourismus der Communauté de Communes du Bayonnais und dem Verein Anim’Crévéchamps

In diesem Dokument finden Sie Informationen über die Fauna und Flora dieser Teiche sowie über das Dorf Crévéchamps.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta degli stagni del Grand Rozot, proposta dal gruppo di lavoro Turismo della Comunità dei Comuni del Bayonnais e dall’associazione Anim’Crévéchamps

Questo documento presenta informazioni sulla fauna e la flora di questi stagni e sul villaggio di Crévéchamps.

Español :

Un paseo para descubrir los estanques del Grand Rozot, propuesto por el grupo de trabajo Turismo de la Comunidad de Municipios del Bayonnais y la asociación Anim’Crévéchamps

Este documento presenta información sobre la fauna y la flora de estos estanques y sobre el pueblo de Crévéchamps.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain