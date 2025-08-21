Balade « Boucle des 3 royaumes » Gernelle Ardennes
Balade « Boucle des 3 royaumes » Gernelle Ardennes vendredi 1 mai 2026.
Balade Boucle des 3 royaumes
Balade Boucle des 3 royaumes Rue de Rollinpont 08440 Gernelle Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 12000.0
Le ruisseau Infernal est un affluent du Ruisseau la Vrigne. Un circuit de 13km pour découvrir les trois communes de Gernelle, Rumel et Issancourt pour satisfaire le marcheur débutant comme le confirmé avec trois variantes petit, moyen ou grand circuit.Sur les traces des forêts verdoyantes, grimpez sur les coteaux de Gernelle, passez par le charmant village de Rumel et terminez par l’authentique bourg d’Issancourt. Un périple de 13km vous entraîne dans ces royaumes enchanteurs qui peuvent s’adapter à vos souhaits avec trois variantes adaptées à tous types de marcheurs.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/81144-la-boucle-des-trois-royaumes
English :
The Ruisseau Infernal is a tributary of the Ruisseau la Vrigne. A 13km circuit to discover the three communes of Gernelle, Rumel and Issancourt, to suit both beginners and experienced walkers, with three variants: small, medium or large circuit.Following in the footsteps of lush green forests, climb the hills of Gernelle, pass through the charming village of Rumel and finish in the authentic village of Issancourt. A 13km journey takes you through these enchanted realms, which can be adapted to your wishes with three variations to suit all types of walker.
Deutsch :
Der Infernal-Bach ist ein Nebenfluss des Ruisseau la Vrigne. Eine 13 km lange Strecke, um die drei Gemeinden Gernelle, Rumel und Issancourt zu entdecken, um sowohl den Anfänger als auch den erfahrenen Wanderer mit drei Varianten zufrieden zu stellen: kleine, mittlere oder große Strecke.Auf den Spuren der grünen Wälder klettern Sie die Hänge von Gernelle hinauf, gehen durch das charmante Dorf Rumel und enden in der authentischen Ortschaft Issancourt. Eine 13 km lange Reise führt Sie in diese zauberhaften Reiche, die sich mit drei Varianten für alle Arten von Wanderern Ihren Wünschen anpassen können.
Italiano :
Il Ruisseau Infernal è un affluente del Ruisseau la Vrigne. Un circuito di 13 km alla scoperta dei tre comuni di Gernelle, Rumel e Issancourt, adatto sia ai principianti che agli escursionisti esperti, con tre opzioni: circuito breve, medio o lungo.Seguendo le orme di foreste verdeggianti, si sale sulle colline di Gernelle, si attraversa l’affascinante villaggio di Rumel e si termina nell’autentica città mercato di Issancourt. Un percorso di 13 km attraverso questi regni incantati, che può essere adattato ai vostri desideri con tre varianti per soddisfare tutti i tipi di camminatori.
Español :
El Ruisseau Infernal es un afluente del Ruisseau la Vrigne. Un circuito de 13 km para descubrir los tres municipios de Gernelle, Rumel e Issancourt, apto tanto para principiantes como para senderistas experimentados, con tres opciones: circuito corto, medio o largo.Siguiendo las huellas de frondosos bosques verdes, suba las colinas de Gernelle, pase por el encantador pueblo de Rumel y termine en la auténtica ciudad mercado de Issancourt. Un recorrido de 13 km le llevará a través de estos reinos encantados, que puede adaptarse a sus deseos con tres variantes para satisfacer a todo tipo de caminantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme