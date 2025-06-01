Balade Col du Grumbach par Engelbourg Thann Haut-Rhin
Balade Col du Grumbach par Engelbourg Thann Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Balade Col du Grumbach par Engelbourg
Balade Col du Grumbach par Engelbourg Parking du Bungert 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :
Lors de sa destruction, un morceau du donjon est tombé de telle façon qu’un œil de pierre nous observe…
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20
English :
When it was destroyed, a piece of the dungeon fell so that a stone eye is watching us…
Deutsch :
Bei seiner Zerstörung ist ein Stück des Bergfrieds so heruntergefallen, dass uns ein steinernes Auge beobachtet…
Italiano :
Quando è stato distrutto, un pezzo del sotterraneo è caduto in modo tale che un occhio di pietra ci sta osservando…
Español :
Cuando se destruyó, un trozo de la mazmorra cayó de tal manera que un ojo de piedra nos observa…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’informations touristique Alsace