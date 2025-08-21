Balade de Griz’loup à Saint-Germain Saint-Germain-Nuelles Rhône
Balade de Griz’loup à Saint-Germain Chemin du Colombier 69210 Saint-Germain-Nuelles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Le club des Grisemottes a mis en place cette randonnée familiale sous forme d’un circuit pédestre pour enfants, afin de leur faire découvrir le plaisir de la randonnée de façon ludique, grâce aux questions à télécharger qui jalonnent le parcours.
https://www.lesgrisemottes-rando.org/ +33 4 74 01 21 08
English :
Follow Griz’Loup on fun trails between vineyards and nice villages of Beaujolais
Deutsch :
Der Club des Grisemottes hat diese Familienwanderung in Form eines Rundwanderwegs für Kinder zusammengestellt, um ihnen auf spielerische Weise die Freude am Wandern zu vermitteln. Dazu dienen Fragen zum Herunterladen, die entlang der Strecke verteilt sind.
Italiano :
Il Club des Grisemottes ha realizzato questo percorso per famiglie sotto forma di circuito escursionistico per bambini, per far conoscere loro il piacere dell’escursionismo in modo divertente, con domande scaricabili lungo il percorso.
Español :
El Club des Grisemottes ha creado este itinerario familiar en forma de circuito pedestre para niños, con el fin de iniciarles en los placeres del senderismo de forma lúdica, con preguntas descargables a lo largo del recorrido.
