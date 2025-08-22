Les Murmures du Temps circuit D’or et de vin

Les Murmures du Temps circuit D’or et de vin Départ parking de l’Alambic 69210 Saint-Germain-Nuelles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire s’étend de Saint-Germain-Nuelles jusqu’aux Carrières de Glay, une région connue pour son riche patrimoine viticole.

Vous découvrirez 4 œuvres d’art, offrant ainsi une expérience immersive qui mêle art contemporain et patrimoine local.

https://lesmurmuresdutemps.fr/ +33 4 74 01 48 87

English :

This itinerary stretches from Saint-Germain-Nuelles to Les Carrières de Glay, a region renowned for its rich wine-growing heritage.

You’ll discover 4 works of art, offering an immersive experience that blends contemporary art with local heritage.

Deutsch :

Diese Route erstreckt sich von Saint-Germain-Nuelles bis zu den Carrières de Glay, einer Region, die für ihr reiches Weinkulturerbe bekannt ist.

Sie werden vier Kunstwerke entdecken und so eine immersive Erfahrung bieten, die zeitgenössische Kunst und lokales Erbe miteinander verbindet.

Italiano :

Il percorso si estende da Saint-Germain-Nuelles a Les Carrières de Glay, una regione rinomata per il suo ricco patrimonio viticolo.

Scoprirete 4 opere d’arte, offrendo un’esperienza coinvolgente che unisce l’arte contemporanea al patrimonio locale.

Español :

La ruta se extiende desde Saint-Germain-Nuelles hasta Les Carrières de Glay, una región conocida por su rico patrimonio vinícola.

Descubrirá 4 obras de arte, que ofrecen una experiencia inmersiva que mezcla el arte contemporáneo con el patrimonio local.

