Balade De la Clergerie au Pont d’Alène

Durée : Distance : 3000.0

Itinéraire de 3kms au départ du lieu-dit la Clergerie et vers le pont d’alène, à proximité de la rivière de l’Evre. Trois autres sentiers existent pour mieux découvrir la commune.

English :

Itinerary of 3kms from the place called La Clergerie and towards the pont d’alène, near the river Evre. Three other trails exist to better discover the town.

Deutsch :

3 km lange Strecke ab dem Ort La Clergerie und in Richtung Pont d’alène, in der Nähe des Flusses Evre. Es gibt drei weitere Wege, um die Gemeinde besser zu erkunden.

Italiano :

Itinerario di 3 km a partire dalla località chiamata la Clergerie e verso il Pont d’Alene, vicino al fiume Evre. Esistono altri tre percorsi per scoprire il comune.

Español :

Itinerario de 3kms partiendo del lugar llamado la Clergerie y hacia el Pont d’Alene, cerca del río Evre. Existen otros tres caminos para descubrir la comuna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime