Balade photographique Spécial orchidées à Chateaupanne, Montjean-sur-Loire

Place du hameau de Châteaupanne MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-27

A la découverte des orchidées de Chateaupanne en photo, pour partager ses différents regards photographiques…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Avec une carrière toujours en exploitation, le site chaufournier de Chateaupanne (sur la commune de Montjean-sur-Loire) est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Une petite boucle de 3,5 kilomètres mène à la découverte de ce site mêlant calcaire et végétal, où fleurissent plusieurs variétés d’orchidées au printemps… Un lieu surprenant et atypique, avec les vestiges d’un four à chaux à découvrir sur le parcours, où partager nos regards photographiques…

Réservation obligatoire

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO

. Pour la balade du 24/04 https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-les-orchidees-de-chateaupanne-49-35-km/

. Pour la balade du 27/04 https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-les-orchidees-de-chateaupanne-49-35-km-2/

– Par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Place du hameau de Châteaupanne MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Chateaupanne’s orchids in photos, and share your different photographic perspectives…

L’événement Balade photographique Spécial orchidées à Chateaupanne, Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges