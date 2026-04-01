Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire
Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins
Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Plongez dans l’univers créatif du collage avec Ghislaine Lejard !
La librairie Goûter ParChemins vous invite à un atelier de collage inspirant, en lien direct avec l’exposition de l’artiste, Écriture sur Écriture .
Pendant deux heures, initiez-vous à l’art du collage, guidé par Ghislaine Lejard elle-même. Que vous veniez en famille ou entre amis, c’est l’occasion parfaite de partager un moment de création.
Cet atelier est accessible à partir de 10 ans. .
Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 92 14 librairieparchemins@orange.fr
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English :
Dive into the creative world of collage with Ghislaine Lejard!
L’événement Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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