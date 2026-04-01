Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins

Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans l’univers créatif du collage avec Ghislaine Lejard !

La librairie Goûter ParChemins vous invite à un atelier de collage inspirant, en lien direct avec l’exposition de l’artiste, Écriture sur Écriture .

Pendant deux heures, initiez-vous à l’art du collage, guidé par Ghislaine Lejard elle-même. Que vous veniez en famille ou entre amis, c’est l’occasion parfaite de partager un moment de création.

Cet atelier est accessible à partir de 10 ans. .

Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 92 14 librairieparchemins@orange.fr

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English :

Dive into the creative world of collage with Ghislaine Lejard!

L’événement Atelier collage à la librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges