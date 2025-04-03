Balade de la tête de la neuve roche Sapois Vosges

Balade de la tête de la neuve roche Sapois Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade de la tête de la neuve roche Adultes A pieds Facile

Balade de la tête de la neuve roche La Sotière 88120 Sapois Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Pour les enfants qui veulent emmener leurs parents voir si le loup y est, surtout, ne pas manquer le circuit de la Tête de la Neuve Roche au Haut du Tôt. Empruntant un petit sentier forestier, cette boucle permet de découvrir la Chambre du Loup , la falaise de Lyris, et autres curiosités… Certains ont même la chance de croiser le Petit Chaperon rouge ! Accès Le départ s’effectue au Haut du Tôt. Au lieu-dit le Poteau, suivre la direction de la Sotière et se garer à l’extrémité de cette petite route. Suivre le balisage croix bleue puis rond vert. Durée 0h45

Facile

https://www.labresse.net/la-bresse-randonnee-itineraires.html +33 3 29 24 88 69

English :

For children who want to take their parents to see if the wolf is there, don’t miss the circuit from the Tête de la Neuve Roche to the Haut du Tôt. Following a small forest path, this loop allows you to discover the « Chambre du Loup », the cliff of Lyris, and other curiosities? Some of us even have the chance to meet Little Red Riding Hood! Access The departure is at the Haut du Tôt. At the place called le Poteau, follow the direction of la Sotière and park at the end of this small road. Follow the blue cross and then the green circle. Duration 0h45

Deutsch :

Kinder, die ihre Eltern mitnehmen möchten, um zu sehen, ob der Wolf dort ist, sollten sich den Rundweg von Tête de la Neuve Roche bis Haut du Tôt nicht entgehen lassen. Auf diesem Rundweg, der über einen kleinen Waldweg führt, können Sie die « Wolfskammer », die Lyris-Felsen und andere Sehenswürdigkeiten entdecken Manche haben sogar das Glück, Rotkäppchen zu begegnen! Zugang: Der Start erfolgt in Haut du Tôt. Im Ortsteil Le Poteau folgen Sie der Richtung La Sotière und parken am Ende dieser kleinen Straße. Folgen Sie der Markierung blaues Kreuz und dann grüner Kreis. Dauer: 0h45

Italiano :

Per i bambini che vogliono accompagnare i genitori a vedere se il lupo è presente, non perdete il circuito dalla Tête de la Neuve Roche all’Haut du Tôt. Seguendo un piccolo sentiero forestale, questo anello permette di scoprire la « Chambre du Loup », la falesia di Lyris e altre curiosità? Alcuni hanno anche la possibilità di incontrare Cappuccetto Rosso! Accesso La partenza è all’Haut du Tôt. In località le Poteau, seguire la direzione di la Sotière e parcheggiare alla fine di questa piccola strada. Seguire la croce blu e poi il cerchio verde. Durata 0h45

Español :

Para los niños que quieran llevar a sus padres a ver si está el lobo, no se pierda el circuito desde la Tête de la Neuve Roche hasta el Haut du Tôt. Siguiendo una pequeña pista forestal, este bucle permite descubrir la « Chambre du Loup », el acantilado de Lyris y otras curiosidades? ¡Algunos incluso tienen la oportunidad de encontrarse con Caperucita Roja! Acceso La salida se encuentra en Haut du Tôt. En el lugar llamado le Poteau, siga la dirección de la Sotière y aparque al final de esta pequeña carretera. Siga la cruz azul y después el círculo verde. Duración 0h45

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain