Circuit jeu de piste randoland le haut du tot Sapois Vosges

Au départ du carrefour de la Croix des Hêtres, à 6 km de Vagney, le jeu de piste Randoland permet aux familles de découvrir le village du Haut du Töt et les richesses naturelles environnantes.

En répondant aux questions posées sur les fiches-circuits les enfants de 4 à 13 ans s’amusent à résoudre des énigmes.

Chaque enfant est muni d’une fiche adaptée à son âge pour les 4-6 ans ; pour les 7-9 ans ; pour les plus de 10 ans. Ces fiches sont à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le parcours est accessible en toutes saisons en fonction des conditions météorologiques.

Facile

http://www.labresse.net/ +33 3 29 24 88 69

English :

Starting from the crossroads of the Croix des Hêtres, 6 km from Vagney, the Randoland treasure hunt allows families to discover the village of Haut du Töt and the surrounding natural resources.

By answering the questions on the circuit cards, children from 4 to 13 years old have fun solving riddles.

Each child has a card adapted to his or her age: for 4-6 years old; for 7-9 years old; for over 10 years old. These cards can be picked up free of charge at the Tourist Office.

The route is accessible in all seasons depending on the weather conditions.

Deutsch :

Die Randoland-Schnitzeljagd beginnt an der Kreuzung Croix des Hêtres, 6 km von Vagney entfernt, und ermöglicht es Familien, das Dorf Haut du Töt und die umliegenden Naturschätze zu entdecken.

Durch die Beantwortung der Fragen auf den Rundgangskarten machen sich die Kinder von 4 bis 13 Jahren einen Spaß daraus, Rätsel zu lösen.

Jedes Kind hat eine Karteikarte, die seinem Alter entspricht: für 4- bis 6-Jährige; für 7- bis 9-Jährige; für über 10-Jährige. Diese Karten können kostenlos im Fremdenverkehrsamt abgeholt werden.

Der Parcours ist je nach Wetterlage zu jeder Jahreszeit zugänglich.

Italiano :

Partendo dal bivio della Croix des Hêtres, a 6 km da Vagney, la caccia al tesoro di Randoland permette alle famiglie di scoprire il villaggio di Haut du Töt e le ricchezze naturali circostanti.

Rispondendo alle domande delle carte del circuito, i bambini dai 4 ai 13 anni si divertono a risolvere gli enigmi.

Ogni bambino riceve una carta adatta alla sua età: per i bambini di 4-6 anni; per i bambini di 7-9 anni; per i bambini di oltre 10 anni. Le schede possono essere ritirate gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo.

Il percorso è accessibile in tutte le stagioni a seconda delle condizioni meteorologiche.

Español :

Partiendo del cruce de Croix des Hêtres, a 6 km de Vagney, la caza del tesoro de Randoland permite a las familias descubrir el pueblo de Haut du Töt y las riquezas naturales que lo rodean.

Respondiendo a las preguntas de las tarjetas del circuito, los niños de 4 a 13 años se divierten resolviendo los enigmas.

Cada niño recibe una tarjeta adaptada a su edad: para niños de 4 a 6 años; de 7 a 9 años; para mayores de 10 años. Estas tarjetas pueden recogerse gratuitamente en la Oficina de Turismo.

La ruta es accesible en todas las estaciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain