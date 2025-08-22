Balade d’Histoire et d’histoires Gerberoy Oise

Balade d’Histoire et d’histoires A pieds Facile

Balade d’Histoire et d’histoires Office de Tourisme 20 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy 60380 Gerberoy Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8600.0 Tarif :

La Communauté de Communes de la Picardie Verte, en partenariat avec les communes de Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy et Songeons s’est investie dans la création d’un parcours patrimoine.

Cette Balade d’Histoire et d’histoires permet de découvrir 12 monuments de ces trois communes. Praticable à pieds, à vélo ou en voiture, ce circuit est accessible à tous. Ainsi, 12 panneaux jalonnent le parcours et présentent lavoirs, halles, églises, remparts et autres témoins de notre patrimoine. Un dépliant complète ces descriptions.

Pour rendre la découverte encore plus ludique, la CCPV s’est associée à une entreprise spécialisée en reconstitutions en 3D pour créer une application numérique. Cette application intitulée Balade d’Histoire et d’histoires est téléchargeable depuis un smartphone ou une tablette. Elle vous permet de vous immerger dans les ambiances des siècles passées. En plus de contenus audio et vidéo décrivant les monuments concernés par le circuit, trois lieux sont reconstitués et animés. Venez découvrir, par exemple, la place des halles de Songeons telle qu’elle existait au XIXe siècle, avant d’être remaniée.

Facile

English : Balade d’Histoire et d’histoires

The Community of Communes of Picardie Verte, in partnership with the communes of Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy and Songeons has invested in the creation of a heritage trail.

This History and stories walk allows you to discover 12 monuments of these three municipalities. This circuit is accessible to all, whether on foot, by bike or by car. There are 12 signs along the route, presenting washhouses, market halls, churches, ramparts and other witnesses to our heritage. A leaflet completes these descriptions.

To make the discovery even more fun, the CCPV has joined forces with a company specialising in 3D reconstructions to create a digital application. This application, entitled History and Stories Stroll , can be downloaded from a smartphone or a tablet. It allows you to immerse yourself in the atmosphere of past centuries. In addition to audio and video content describing the monuments on the tour, three places are reconstructed and animated. Come and discover, for example, the Place des Halles in Songeons as it existed in the 19th century, before it was redesigned.

Deutsch : Balade d’Histoire et d’histoires

Die Communauté de Communes de la Picardie Verte hat sich in Partnerschaft mit den Gemeinden Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy und Songeons für die Einrichtung eines Kulturerbe-Parcours eingesetzt.

Diese Balade d’Histoire et d’histoires ermöglicht es, 12 Denkmäler dieser drei Gemeinden zu entdecken. Dieser Rundgang, der zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto begangen werden kann, ist für alle zugänglich. So säumen 12 Tafeln den Weg, auf denen Waschhäuser, Markthallen, Kirchen, Stadtmauern und andere Zeugen unseres Kulturerbes vorgestellt werden. Ein Faltblatt ergänzt diese Beschreibungen.

Um die Entdeckung noch spielerischer zu gestalten, hat sich die CCPV mit einem auf 3D-Rekonstruktionen spezialisierten Unternehmen zusammengetan, um eine digitale Anwendung zu erstellen. Diese Anwendung mit dem Titel Balade d’Histoire et d’histoires kann über ein Smartphone oder einen Tablet-PC heruntergeladen werden. Sie ermöglicht es Ihnen, in die Atmosphäre vergangener Jahrhunderte einzutauchen. Neben Audio- und Videoinhalten, die die von der Tour betroffenen Denkmäler beschreiben, werden drei Orte rekonstruiert und animiert. Entdecken Sie zum Beispiel den Marktplatz von Songeons, wie er im 19.

Italiano :

La Communauté de Communes de la Picardie Verte, in collaborazione con i comuni di Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy e Songeons, ha investito nella creazione di un sentiero del patrimonio.

Questa Passeggiata di storia e storie permette di scoprire 12 monumenti in queste tre città. Il percorso è accessibile a tutti, a piedi, in bicicletta o in auto. Lungo il percorso si trovano 12 pannelli che presentano lavatoi, sale da mercato, chiese, bastioni e altri esempi del nostro patrimonio. Un opuscolo completa queste descrizioni.

Per rendere la scoperta ancora più divertente, il CCPV ha unito le forze con una società specializzata in ricostruzioni 3D per creare un’applicazione digitale. L’applicazione, intitolata History and Stories Stroll , può essere scaricata da smartphone o tablet. Permette di immergersi nell’atmosfera dei secoli passati. Oltre ai contenuti audio e video che descrivono i monumenti del tour, tre luoghi sono ricostruiti e animati. Venite a scoprire, ad esempio, la Place des Halles di Songeons come esisteva nel XIX secolo, prima di essere ridisegnata.

Español : Balade d’Histoire et d’histoires

La Communauté de Communes de la Picardie Verte, en colaboración con los municipios de Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy y Songeons, ha invertido en la creación de un sendero patrimonial.

Este Paseo de la Historia y las Historias le permite descubrir 12 monumentos en estas tres ciudades. La ruta es accesible para todos, ya sea a pie, en bicicleta o en coche. Hay 12 paneles a lo largo de la ruta, que presentan lavaderos, salas de mercado, iglesias, murallas y otros ejemplos de nuestro patrimonio. Un folleto completa estas descripciones.

Para que el descubrimiento sea aún más divertido, el CCPV se ha unido a una empresa especializada en reconstrucciones en 3D para crear una aplicación digital. Esta aplicación, titulada Paseo por la historia y las historias , puede descargarse desde un smartphone o una tableta. Permite sumergirse en la atmósfera de los siglos pasados. Además de los contenidos de audio y vídeo que describen los monumentos del recorrido, se reconstruyen y animan tres lugares. Venga a descubrir, por ejemplo, la Place des Halles de Songeons tal y como existía en el siglo XIX, antes de su remodelación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France