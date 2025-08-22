Balade du château de Pannessière Gennetines Allier

Balade du château de Pannessière

Balade du château de Pannessière Le bourg 03400 Gennetines Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située sur deux communes, cette boucle vous propose de sillonner les petites routes boisées de la Sologne bourbonnaise et de découvrir le beau Château de la Pannessière et sa bergerie à pans de bois.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The Pannessière castle bike ride

Follow this loop to pass through two villages and the woods of the Sologne bourbonnaise area. You will discover the beautiful Château de Pannessière and its half-timbered sheep barn.

Deutsch :

Dieser Rundweg, der sich über zwei Gemeinden erstreckt, bietet Ihnen die Möglichkeit, die kleinen, bewaldeten Straßen der Sologne bourbonnaise zu durchqueren und das schöne Schloss La Pannessière und seine Schäferei im Fachwerkstil zu entdecken.

Italiano :

Situato in due comuni, questo anello vi offre l’opportunità di seguire le piccole strade boscose della Sologne bourbonnaise e di scoprire il bellissimo Château de la Pannessière e il suo ovile a graticcio.

Español :

Situado en dos municipios, este bucle le ofrece la oportunidad de seguir los pequeños caminos arbolados de la Sologne bourbonnaise y de descubrir el hermoso Château de la Pannessière y su redil de madera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme