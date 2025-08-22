Balade du Marinier Combleux Loiret

Balade du Marinier A pieds

Balade du Marinier 45800 Combleux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4400.0 Tarif :

Un marinier vous propose une balade dans le village de Combleux à travers 18 tables de lecture qui vont vous permettre de découvrir les richesses du patrimoine local tant du point de vue historique que du point de vue environnemental.

English :

A sailor takes you on a stroll through the village of Combleux, with 18 reading tables to help you discover the richness of the local heritage, both historically and environmentally.

Deutsch :

Ein Seemann lädt Sie zu einem Spaziergang durch das Dorf Combleux ein. Anhand von 18 Lesetischen können Sie die Reichtümer des örtlichen Kulturerbes sowohl aus historischer als auch aus umweltbezogener Sicht entdecken.

Italiano :

Un marinaio vi accompagnerà in una passeggiata nel villaggio di Combleux, con 18 tavole di lettura per farvi scoprire la ricchezza del patrimonio locale, sia storico che ambientale.

Español :

Un marinero le llevará a pasear por el pueblo de Combleux, con 18 mesas de lectura que le ayudarán a descubrir la riqueza del patrimonio local, tanto histórico como medioambiental.

