Circuit entre canal et Loire Combleux Loiret

Circuit entre canal et Loire A pieds

Circuit entre canal et Loire Place de la mairie 45800 Combleux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4100.0 Tarif :

Combleux, village discret blotti dans la verdure, est situé dans un site remarquable (site classé) des bords de Loire. La rive du fleuve, les chemins de halage et les petites rues du village offrent aux randonneurs une découverte des vestiges de l’époque où la Loire et le canal étaient navigués.

English : Combleux circuit

A quiet little village nestled in the idyllic rural landscape, enjoys a privileged location (listed site) on the banks of the Loire. The riverbanks, the towpaths and the streets of the village itself transport visitors back to a time when river traffic was common on the Loire and its canal.

Deutsch :

Combleux, ein diskretes Dorf im Grünen, liegt in einem bemerkenswerten Gebiet (site classé) am Ufer der Loire. Das Flussufer, die Treidelpfade und die kleinen Straßen des Dorfes bieten Wanderern die Möglichkeit, die Überreste aus der Zeit zu entdecken, in der die Loire und der Kanal befahren wurden.

Italiano :

Combleux, un villaggio discreto immerso nel verde, si trova in un sito notevole (sito classificato) sulle rive della Loira. Le rive del fiume, le alzaie e le stradine del villaggio offrono agli escursionisti la possibilità di scoprire i resti dell’epoca in cui la Loira e il canale venivano navigati.

Español :

El pueblo de Combleux pasa desapercibido entre la vegetación y goza de una inmejorable situación (lugar clasificado) a orillas del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par SIT Centre-Val de Loire