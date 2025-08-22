Balade du Plateau d’Illy Illy Ardennes

Balade du Plateau d’Illy

Balade du Plateau d’Illy 3 Rue de la Gloriette Dite du Pass 08200 Illy Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Le Plateau d’Illy est un circuit de randonnée situé sur la commune de Floing en Ardennes (08). Ce parcours d’environ 14.7 kilomètres représente en moyenne 4h30 de marche.Au coeur de l’Ardenne Sedanaise et de son histoire, le plateau d’Illy et ses alentours se prêtent merveilleusement bien à une promenade tout autant forestière que champêtre.Cette randonnée offre une belle diversité de paysages puisqu’elle fait naviguer le promeneur d’une forêt à une autre en empruntant à la fois des sentiers de plateaux entourés de cultures et des fonds de vallée à fleur d’eau.

https://www.ardennes.com/randonnee/le-plateau-dilly/

English :

The Plateau d’Illy is a hiking trail located in the commune of Floing in the Ardennes (08). At the heart of the Ardenne Sedanaise region and its history, the Plateau d’Illy and its surroundings lend themselves wonderfully to both forest and country walks, offering a wide variety of landscapes as the walker moves from one forest to another, taking in both plateau paths surrounded by crops and valley bottoms flush with water.

Deutsch :

Das Plateau d’Illy ist eine Wanderroute in der Gemeinde Floing in den Ardennen (08). Das Plateau d’Illy und seine Umgebung eignen sich hervorragend für einen Wald- und Landspaziergang im Herzen der Ardenne Sedanaise und ihrer Geschichte.Diese Wanderung bietet eine große Vielfalt an Landschaften, da sie den Wanderer von einem Wald in den anderen führt.

Italiano :

Il Plateau d’Illy è un sentiero escursionistico situato nel comune di Floing, nelle Ardenne (08). Cuore delle Ardenne di Sedan e della sua storia, il Plateau d’Illy e i suoi dintorni sono ideali per passeggiate sia nei boschi che in campagna, offrendo un’ampia varietà di paesaggi quando l’escursionista passa da un bosco all’altro, percorrendo sia sentieri di altopiano circondati da coltivazioni che fondivalle bagnati dall’acqua.

Español :

El Plateau d’Illy es un sendero situado en el municipio de Floing, en las Ardenas (08). En el corazón de las Ardenas de Sedán y de su historia, el Plateau d’Illy y sus alrededores son ideales tanto para paseos por el bosque como por el campo, ya que ofrecen una gran variedad de paisajes a medida que se avanza de un bosque a otro, pasando tanto por senderos de meseta rodeados de cultivos como por fondos de valle encharcados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Ardennes Tourisme