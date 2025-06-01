Balade du Rocher du Caire Saint-May Drôme

Balade du Rocher du Caire

Balade du Rocher du Caire 26510 Saint-May Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale permettant de rejoindre le Rocher du Caire, pour observer les vautours et le magnifique panorama sur la vallée de l’Eygues, de l’Oule et le village de Rémuzat en contrebas.

+33 4 75 27 85 71

English :

Walk to observe the vultures and panorama.

Deutsch :

Wanderung zur Beobachtung von Geiern und Panorama.

Italiano :

Un’escursione in famiglia al Rocher du Caire, per osservare gli avvoltoi e il magnifico panorama delle valli dell’Eygues e dell’Oule e del sottostante villaggio di Rémuzat.

Español :

Una excursión en familia al Rocher du Caire, para observar los buitres y el magnífico panorama de los valles de Eygues y Oule y el pueblo de Rémuzat más abajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme