Balade en bord de Seine Romilly-sur-Seine Aube

Balade en bord de Seine Facile

Balade en bord de Seine 10100 Romilly-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : Distance : 58200.0 Tarif :

Balade en bord de Seine “ 58 km “ niveau très facile. A voir lors de votre circuit: le Canal de la Haute-Seine, le Château de Droup-Saint-Basle, la Ferme pédagogique de Romilly-sur-Seine, l’église de Maizières-la-Grande-Paroisse

Facile

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English :

Walk along the Seine ? 58 km ? very easy level. See the Canal de la Haute-Seine, Château de Droup-Saint-Basle, Ferme pédagogique de Romilly-sur-Seine, Maizières-la-Grande-Paroisse church

Deutsch :

Wanderung entlang der Seine ? 58 km ? sehr leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Tour: der Kanal der Haute-Seine, das Schloss von Droup-Saint-Basle, der pädagogische Bauernhof von Romilly-sur-Seine, die Kirche von Maizières-la-Grande-Paroisse

Italiano :

Una passeggiata di 58 km lungo le rive della Senna, di livello molto facile. Da non perdere: il Canal de la Haute-Seine, il castello di Droup-Saint-Basle, la fattoria didattica di Romilly-sur-Seine, la chiesa di Maizières-la-Grande-Paroisse, ecc

Español :

Recorrido de 58 km a orillas del Sena, nivel muy fácil. No se pierda: el Canal de la Haute-Seine, el Castillo de Droup-Saint-Basle, la granja educativa de Romilly-sur-Seine, la iglesia de Maizières-la-Grande-Paroisse, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité