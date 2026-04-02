L’Aube au fil de l’eau Romilly-sur-Seine Aube
L’Aube au fil de l’eau Romilly-sur-Seine Aube vendredi 1 mai 2026.
L’Aube au fil de l’eau Facile
L’Aube au fil de l’eau 10100 Romilly-sur-Seine Aube Grand Est
Durée : 43200 Distance : 280800.0 Tarif :
282 km
7 jours 6 nuits en itinérance
Départ: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine
Arrivée: Gare de Bar-sur-Aube
Hébergements labélisée Champagne à vélo :
Auberge de Nicey, hôtel-restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)
Les Contes de Champagne, hôtel** (Troyes)
La Renouillère, chambres et table d’hôtes 3 épis (La Villeneuve-au-Chêne)
Auberge de la Plaine, hôtel-restaurant** Logis de France (La Rothière)
Hostellerie la Chaumière, hôtel-restaurant*** Logis de France (Arsonval)
Le Goluret, chambres et table d’hôtes 3 épis (Couvignon)
Etape 1: 50 km
Romilly-sur-Seine, Vitraux et vignoble de Villenauxe-la Grande, Vallée de la Noxe, Menhir de la Saulsotte
Etape 2: 47 km
Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes
Etape 3: 49 km
Troyes, Voie verte des lacs, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne
Etape 4: 42 km
la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière
Etape 5: 43 km
La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval
Etape 6: 43 km
Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon
Etape 7: 8 km
Couvignon, Bar-sur-Aube (Gare)
Facile
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English :
282 km
7 days 6 nights roaming
Departure: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine
Arrival: Bar-sur-Aube train station
Champagne à vélo label accommodation:
Auberge de Nicey, hotel-restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)
Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)
La Renouillère, 3 épis bed & breakfast (La Villeneuve-au-Chêne)
Auberge de la Plaine, Logis de France** hotel-restaurant (La Rothière)
Hostellerie la Chaumière, hotel-restaurant*** Logis de France (Arsonval)
Le Goluret, 3 épis bed and breakfast (Couvignon)
Stage 1: 50 km
Romilly-sur-Seine, Villenauxe-la Grande stained glass windows and vineyards, Noxe Valley, Menhir de la Saulsotte
Stage 2: 47 km
Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes
Stage 3: 49 km
Troyes, Voie verte des lacs, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne
Stage 4: 42 km
la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière
Stage 5: 43 km
La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval
Stage 6: 43 km
Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon
Stage 7: 8 km
Couvignon, Bar-sur-Aube (Station)
Deutsch :
282 km
7 Tage 6 Nächte auf einer Wanderroute
Start: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine
Ankunft: Bahnhof Bar-sur-Aube
Unterkünfte mit dem Gütesiegel Champagne à vélo :
Auberge de Nicey, Hotel-Restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)
Les Contes de Champagne, Hotel**** (Troyes)
La Renouillère, Gästezimmer und -tisch mit 3 Ähren (La Villeneuve-au-Chêne)
Auberge de la Plaine, Hotel-Restaurant** Logis de France (La Rothière)
Hostellerie la Chaumière, Hotel-Restaurant*** Logis de France (Arsonval)
Le Goluret, Gästezimmer und -tisch 3 Ähren (Couvignon)
Etappe 1: 50 km
Romilly-sur-Seine, Kirchenfenster und Weinberge von Villenauxe-la-Grande, Noxe-Tal, Menhir von La Saulsotte
Etappe 2: 47 km
Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes
Etappe 3: 49 km
Troyes, Grüner Weg der Seen, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne
Etappe 4: 42 km
la Villeneuve-au-Chêne, Wald des Tempels, Amance-See, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière
Etappe 5: 43 km
La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval
Etappe 6: 43 km
Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon
Etappe 7: 8 km
Couvignon, Bar-sur-Aube (Bahnhof)
Italiano :
282 km
7 giorni 6 notti in viaggio
Partenza: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine
Arrivo: Stazione di Bar-sur-Aube
Alloggio con il marchio Champagne à vélo :
Auberge de Nicey, hotel-ristorante*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)
Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)
La Renouillère, bed and breakfast 3 épis (La Villeneuve-au-Chêne)
Auberge de la Plaine, hotel-ristorante Logis de France** (La Rothière)
Hostellerie la Chaumière, albergo-ristorante*** Logis de France (Arsonval)
Le Goluret, bed and breakfast 3 épis (Couvignon)
Tappa 1: 50 km
Romilly-sur-Seine, vetrate e vigneti di Villenauxe-la Grande, Valle della Noxe, Menhir de la Saulsotte
Tappa 2: 47 km
Romilly-sur-Seine, Via del canale dell’Alta Senna, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes
Tappa 3: 49 km
Troyes, percorso verde dei laghi, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne
Tappa 4: 42 km
la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière
Tappa 5: 43 km
La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval
Tappa 6: 43 km
Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon
Tappa 7: 8 km
Couvignon, Bar-sur-Aube (stazione)
Español :
282 km
7 días 6 noches en itinerancia
Salida: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine
Llegada: estación de Bar-sur-Aube
Alojamiento con la etiqueta Champagne à vélo :
Auberge de Nicey, hotel-restaurante*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)
Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)
La Renouillère, 3 épis bed and breakfast (La Villeneuve-au-Chêne)
Auberge de la Plaine, hotel-restaurante Logis de France** (La Rothière)
Hostellerie la Chaumière, hotel-restaurante*** Logis de France (Arsonval)
Le Goluret, 3 épis bed and breakfast (Couvignon)
Etapa 1: 50 km
Romilly-sur-Seine, vidrieras y viñedos de Villenauxe-la Grande, Valle del Noxe, Menhir de la Saulsotte
Etapa 2: 47 km
Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes
Etapa 3: 49 km
Troyes, Vía verde de los lagos, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne
Etapa 4: 42 km
la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière
Etapa 5: 43 km
La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval
Etapa 6: 43 km
Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon
Etapa 7: 8 km
Couvignon, Bar-sur-Aube (estación)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-06-19 par Aube en Champagne Attractivité
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