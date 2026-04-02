L’Aube au fil de l’eau Romilly-sur-Seine Aube

L’Aube au fil de l’eau Facile

L’Aube au fil de l’eau 10100 Romilly-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : 43200 Distance : 280800.0 Tarif :

282 km

7 jours 6 nuits en itinérance

Départ: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine

Arrivée: Gare de Bar-sur-Aube

Hébergements labélisée Champagne à vélo :

Auberge de Nicey, hôtel-restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)

Les Contes de Champagne, hôtel** (Troyes)

La Renouillère, chambres et table d’hôtes 3 épis (La Villeneuve-au-Chêne)

Auberge de la Plaine, hôtel-restaurant** Logis de France (La Rothière)

Hostellerie la Chaumière, hôtel-restaurant*** Logis de France (Arsonval)

Le Goluret, chambres et table d’hôtes 3 épis (Couvignon)

Etape 1: 50 km

Romilly-sur-Seine, Vitraux et vignoble de Villenauxe-la Grande, Vallée de la Noxe, Menhir de la Saulsotte

Etape 2: 47 km

Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes

Etape 3: 49 km

Troyes, Voie verte des lacs, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne

Etape 4: 42 km

la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière

Etape 5: 43 km

La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval

Etape 6: 43 km

Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon

Etape 7: 8 km

Couvignon, Bar-sur-Aube (Gare)

Facile

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English :

282 km

7 days 6 nights roaming

Departure: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine

Arrival: Bar-sur-Aube train station

Champagne à vélo label accommodation:

Auberge de Nicey, hotel-restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)

Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)

La Renouillère, 3 épis bed & breakfast (La Villeneuve-au-Chêne)

Auberge de la Plaine, Logis de France** hotel-restaurant (La Rothière)

Hostellerie la Chaumière, hotel-restaurant*** Logis de France (Arsonval)

Le Goluret, 3 épis bed and breakfast (Couvignon)

Stage 1: 50 km

Romilly-sur-Seine, Villenauxe-la Grande stained glass windows and vineyards, Noxe Valley, Menhir de la Saulsotte

Stage 2: 47 km

Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes

Stage 3: 49 km

Troyes, Voie verte des lacs, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne

Stage 4: 42 km

la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière

Stage 5: 43 km

La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval

Stage 6: 43 km

Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon

Stage 7: 8 km

Couvignon, Bar-sur-Aube (Station)

Deutsch :

282 km

7 Tage 6 Nächte auf einer Wanderroute

Start: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine

Ankunft: Bahnhof Bar-sur-Aube

Unterkünfte mit dem Gütesiegel Champagne à vélo :

Auberge de Nicey, Hotel-Restaurant*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)

Les Contes de Champagne, Hotel**** (Troyes)

La Renouillère, Gästezimmer und -tisch mit 3 Ähren (La Villeneuve-au-Chêne)

Auberge de la Plaine, Hotel-Restaurant** Logis de France (La Rothière)

Hostellerie la Chaumière, Hotel-Restaurant*** Logis de France (Arsonval)

Le Goluret, Gästezimmer und -tisch 3 Ähren (Couvignon)

Etappe 1: 50 km

Romilly-sur-Seine, Kirchenfenster und Weinberge von Villenauxe-la-Grande, Noxe-Tal, Menhir von La Saulsotte

Etappe 2: 47 km

Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes

Etappe 3: 49 km

Troyes, Grüner Weg der Seen, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne

Etappe 4: 42 km

la Villeneuve-au-Chêne, Wald des Tempels, Amance-See, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière

Etappe 5: 43 km

La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval

Etappe 6: 43 km

Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon

Etappe 7: 8 km

Couvignon, Bar-sur-Aube (Bahnhof)

Italiano :

282 km

7 giorni 6 notti in viaggio

Partenza: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine

Arrivo: Stazione di Bar-sur-Aube

Alloggio con il marchio Champagne à vélo :

Auberge de Nicey, hotel-ristorante*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)

Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)

La Renouillère, bed and breakfast 3 épis (La Villeneuve-au-Chêne)

Auberge de la Plaine, hotel-ristorante Logis de France** (La Rothière)

Hostellerie la Chaumière, albergo-ristorante*** Logis de France (Arsonval)

Le Goluret, bed and breakfast 3 épis (Couvignon)

Tappa 1: 50 km

Romilly-sur-Seine, vetrate e vigneti di Villenauxe-la Grande, Valle della Noxe, Menhir de la Saulsotte

Tappa 2: 47 km

Romilly-sur-Seine, Via del canale dell’Alta Senna, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes

Tappa 3: 49 km

Troyes, percorso verde dei laghi, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne

Tappa 4: 42 km

la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière

Tappa 5: 43 km

La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval

Tappa 6: 43 km

Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon

Tappa 7: 8 km

Couvignon, Bar-sur-Aube (stazione)

Español :

282 km

7 días 6 noches en itinerancia

Salida: Auberge de Nicey, Romilly-sur-Seine

Llegada: estación de Bar-sur-Aube

Alojamiento con la etiqueta Champagne à vélo :

Auberge de Nicey, hotel-restaurante*** Logis de France (Romilly-sur-Seine)

Les Contes de Champagne, hotel** (Troyes)

La Renouillère, 3 épis bed and breakfast (La Villeneuve-au-Chêne)

Auberge de la Plaine, hotel-restaurante Logis de France** (La Rothière)

Hostellerie la Chaumière, hotel-restaurante*** Logis de France (Arsonval)

Le Goluret, 3 épis bed and breakfast (Couvignon)

Etapa 1: 50 km

Romilly-sur-Seine, vidrieras y viñedos de Villenauxe-la Grande, Valle del Noxe, Menhir de la Saulsotte

Etapa 2: 47 km

Romilly-sur-Seine, Voie verte du canal de la Haute-Seine, Châteua de Droupt-Saint-Basle, Troyes

Etapa 3: 49 km

Troyes, Vía verde de los lagos, Moulin de Dosches, Géraudot, Maison du Parc, la Villeneuve-au-Chêne

Etapa 4: 42 km

la Villeneuve-au-Chêne, forêt du temple, lac Amance, Mathaux, Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille, Dienville, la Rothière

Etapa 5: 43 km

La Rothière, Morvilliers, Epothémont, Soulaines-Dhuys, Arsonval

Etapa 6: 43 km

Arsonval, Bar-sur-Aube, Bayel, Clairvaux, Bergère, Couvignon

Etapa 7: 8 km

Couvignon, Bar-sur-Aube (estación)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-06-19 par Aube en Champagne Attractivité