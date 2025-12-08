Balade en fauteuil ou poussette aux étangs de la Serre Arandon-Passins Isère

Balade en fauteuil ou poussette aux étangs de la Serre

Balade en fauteuil ou poussette aux étangs de la Serre Rue des citées 38510 Arandon-Passins Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours est situé entre l’étang des Dames et l’étang de Pisse-Vieille, sur la partie nord de l’ENS des étangs de la Serre. Ombragé et accessible à tous, il permet de profiter du calme de la nature en fauteuil roulant ou avec une poussette.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

This trail is located between Etang des Dames and Etang de Pisse-Vieille, in the northern part of the ENS des étangs de la Serre. Shaded and accessible to all, it allows you to enjoy the peace and quiet of nature in a wheelchair or stroller.

Deutsch :

Dieser Parcours befindet sich zwischen dem Étang des Dames und dem Étang de Pisse-Vieille im nördlichen Teil des ENS der Étangs de la Serre. Er ist schattig und für alle zugänglich. Hier kann man die Ruhe der Natur auch im Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen genießen.

Italiano :

Questo sentiero si trova tra l’Etang des Dames e l’Etang de Pisse-Vieille, nella parte settentrionale della riserva naturale degli Etangs de la Serre. Ombreggiato e accessibile a tutti, permette di godere della pace e della tranquillità della natura in sedia a rotelle o con un passeggino.

Español :

Este sendero está situado entre el Etang des Dames y el Etang de Pisse-Vieille, en la parte norte de la reserva natural de los Etangs de la Serre. Sombreado y accesible para todos, podrá disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza en silla de ruedas o con un cochecito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme