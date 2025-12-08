Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday Fouday Bas-Rhin

Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday

Durée : 120 Distance : 4700.0 Tarif :

Une petite balade familiale à la découverte de drôles d’animaux perchés au dessus du village de

Fouday.

https://www.valleedelabruche.fr/ +33 3 88 47 18 51

English :

A short family walk to discover the strange animals perched above the village of

Fouday.

Deutsch :

Ein kleiner Familienspaziergang zur Entdeckung von lustigen Tieren, die oberhalb des Dorfes von

Fouday.

Italiano :

Una breve passeggiata in famiglia alla scoperta degli strani animali appollaiati sopra il villaggio di

Fouday.

Español :

Un corto paseo familiar para descubrir los extraños animales que se posan sobre el pueblo de

Fouday.

