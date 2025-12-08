Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday Fouday Bas-Rhin
Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday Fouday Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday
Balade famille Le sentier de la forêt enchantée à Fouday 45 rue Principale 67130 Fouday Bas-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 4700.0 Tarif :
Une petite balade familiale à la découverte de drôles d’animaux perchés au dessus du village de
Fouday.
https://www.valleedelabruche.fr/ +33 3 88 47 18 51
English :
A short family walk to discover the strange animals perched above the village of
Fouday.
Deutsch :
Ein kleiner Familienspaziergang zur Entdeckung von lustigen Tieren, die oberhalb des Dorfes von
Fouday.
Italiano :
Una breve passeggiata in famiglia alla scoperta degli strani animali appollaiati sopra il villaggio di
Fouday.
Español :
Un corto paseo familiar para descubrir los extraños animales que se posan sobre el pueblo de
Fouday.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Système d’informations touristique Alsace