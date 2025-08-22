Balade famille Sentier des Roches de Basseville Surgy Nièvre
Balade famille Sentier des Roches de Basseville Surgy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Balade famille Sentier des Roches de Basseville A pieds Facile
Balade famille Sentier des Roches de Basseville 58500 Surgy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Facile
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data