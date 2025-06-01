Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges Willer-sur-Thur Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges
Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges 68760 Willer-sur-Thur Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : Tarif :
Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou après le repas, partez à la découverte
des paysages environnants avec cette balade digestive.
http://www.ferme-auberge-grand-ballon.fr/ +33 3 89 76 95 79
English :
Before sitting down at the farm table or after the meal, discover the surrounding landscapes
the surrounding landscapes with this digestive walk.
Deutsch :
Bevor Sie sich an den Tisch auf dem Bauernhof setzen oder nach dem Essen, gehen Sie auf Entdeckungsreise
die umliegenden Landschaften mit diesem Verdauungsspaziergang.
Italiano :
Prima di sedervi al tavolo dell’agriturismo o dopo il pasto, scoprite la campagna circostante
la campagna circostante con questa passeggiata digestiva.
Español :
Antes de sentarse a la mesa de la granja o después de la comida, descubra el paisaje circundante
la campiña circundante con este digestivo paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Système d’informations touristique Alsace