Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Balade ferme-auberge Grand Ballon sous le plus haut sommet des Vosges

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou après le repas, partez à la découverte

des paysages environnants avec cette balade digestive.

http://www.ferme-auberge-grand-ballon.fr/ +33 3 89 76 95 79

English :

Before sitting down at the farm table or after the meal, discover the surrounding landscapes

the surrounding landscapes with this digestive walk.

Deutsch :

Bevor Sie sich an den Tisch auf dem Bauernhof setzen oder nach dem Essen, gehen Sie auf Entdeckungsreise

die umliegenden Landschaften mit diesem Verdauungsspaziergang.

Italiano :

Prima di sedervi al tavolo dell’agriturismo o dopo il pasto, scoprite la campagna circostante

la campagna circostante con questa passeggiata digestiva.

Español :

Antes de sentarse a la mesa de la granja o después de la comida, descubra el paisaje circundante

la campiña circundante con este digestivo paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Système d’informations touristique Alsace