Balade ferme-auberge Salzbach Sur le toit des Vosges Metzeral Haut-Rhin

Durée : 120 Distance : 5500.0 Tarif :

la Ferme-Auberge Salzbach est blottie en contrebas de la route du Col du Breitfirst.

http://www.salzbach.com/ +33 3 89 77 63 66

English :

the Salzbach farmhouse is nestled below the road to the Breitfirst Pass.

Deutsch :

die Ferme-Auberge Salzbach schmiegt sich unterhalb der Straße zum Breitfirstpass an.

Italiano :

l’agriturismo Salzbach si trova sotto la strada del Breitfirst Pass.

Español :

la posada de la granja Salzbach está enclavada bajo la carretera del paso Breitfirst.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Système d’informations touristique Alsace