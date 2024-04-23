Parcours VTT M5 Mittlach-Schnepfenried Metzeral Haut-Rhin
Parcours VTT M5 Mittlach-Schnepfenried Metzeral Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Parcours VTT M5 Mittlach-Schnepfenried
Parcours VTT M5 Mittlach-Schnepfenried Chalets de la Wormsa 68380 Metzeral Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 20000.0 Tarif :
Direction le Schnepfenried, principale station de ski de la vallée de Munster.
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
English :
Direction Schnepfenried, the main ski resort in the Munster Valley.
Deutsch :
Fahren Sie nach Schnepfenried, dem wichtigsten Skiort im Munstertal.
Italiano :
Direzione Schnepfenried, la principale stazione sciistica della valle di Munster.
Español :
Dirección Schnepfenried, la principal estación de esquí del valle de Munster.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’informations touristique Alsace