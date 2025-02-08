Balade ludique Le Champ du Feu Belmont Bas-Rhin

Balade ludique Le Champ du Feu

Balade ludique Le Champ du Feu 150 La Serva 67130 Belmont Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 4100.0 Tarif :

Partez à la découverte du champ du Feu en famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers chaumes et forêts, sur un parcours ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre les énigmes.

i Document disponible auprès de l’office de tourisme.

http://www.rando-bruche.fr/ +33 3 88 47 18 51

English :

Discover the fire field with your family and have fun! This playful walk will take you through stubble and forests, on a path punctuated with enigmas. Be curious, observant, and collect the clues that will allow you to solve the puzzles

i Document available at the tourist office.

Deutsch :

Entdecken Sie mit der ganzen Familie und mit viel Spaß das Feld des Feuers! Dieser spielerische Spaziergang führt Sie durch Stoppelfelder und Wälder, auf einer Strecke, die mit Rätseln gespickt ist. Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie Hinweise, mit denen Sie die Rätsel lösen können.

i Dieses Dokument ist bei der Touristeninformation erhältlich.

Italiano :

Scoprite il Campo di Fuoco con tutta la famiglia e divertitevi! Questa divertente passeggiata vi porterà attraverso campi di stoppie e boschi, lungo un percorso costellato di indovinelli. Siate curiosi e attenti e raccogliete gli indizi necessari per risolvere gli enigmi.

i Documento disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Descubra el Campo de Fuego con toda la familia y ¡diviértase! Este divertido paseo te llevará por rastrojeras y bosques, a lo largo de una ruta salpicada de acertijos. Sea curioso y observador, y recoja las pistas necesarias para resolver los enigmas.

i Documento disponible en la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-08 par Système d’informations touristique Alsace