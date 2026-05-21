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Marché des hauteurs Belmont

Marché des hauteurs Belmont

Marché des hauteurs Belmont vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 132 rue des Quatre Maisons

Ville : 67130 Belmont

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Belmont

Marché des hauteurs

132 rue des Quatre Maisons Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Petit marché estival, les vendredis de 17h30 à 19h30, à l’arrière de la Maison du Temps Libre à Belmont. Au programme découverte des producteurs locaux, buvette et tartes flambées ! Consommons local avec le marché des hauteurs de Belmont ! Le Bistrot des Hauteurs assurera la buvette et l’animation, et les Flam’s de la allée vous régaleront avec leurs tartes flambées sucrées et salées.
Produits laitiers de la ferme du Bambois, pains de la Vigne, boucherie charcuterie artisanale Hauschka, légumes EARL des Noyers, miel du Hantz, jus de fruits Autour de la Pomme Bourg-Bruche, fruits de saison de Wasselonne.   .

132 rue des Quatre Maisons Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est   belmont.initiatives@gmail.com

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English :

L’événement Marché des hauteurs Belmont a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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