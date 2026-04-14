Randonnée nocturne au pays des Haxes Belmont
Randonnée nocturne au pays des Haxes Belmont samedi 26 septembre 2026.
Belmont
Randonnée nocturne au pays des Haxes
Belmont Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Randonnée nocturne au pays des Haxes. Au programme animations, frissons et élixir des Haxes, Premiers départs 19h Derniers départs 21h.
Buvette et soupe de pois + saucisses ou grillades après la randonnée.. Environ 6 kilomètres, dénivelé 150m. Chiens en laisse autorisés. Bébés en portage, parcours non adapté aux poussettes. .
Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 31 87 mairie.belmont@wanadoo.fr
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English :
L’événement Randonnée nocturne au pays des Haxes Belmont a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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