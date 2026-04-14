Belmont

Randonnée nocturne au pays des Haxes

Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Randonnée nocturne au pays des Haxes. Au programme animations, frissons et élixir des Haxes, Premiers départs 19h Derniers départs 21h.

Buvette et soupe de pois + saucisses ou grillades après la randonnée.. Environ 6 kilomètres, dénivelé 150m. Chiens en laisse autorisés. Bébés en portage, parcours non adapté aux poussettes. .

Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 31 87 mairie.belmont@wanadoo.fr

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English :

L’événement Randonnée nocturne au pays des Haxes Belmont a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche