Conférence La photographie du ciel Belmont
mercredi 12 août 2026 · Belmont
Informations pratiques
Belmont
Conférence La photographie du ciel
150 Route de la Serva Belmont Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Photographier le ciel nécessite de maitriser certains outils et techniques de prise de vue. Aussi et surtout il est impératif de préparer à l’avance sa sortie sur le terrain, de déterminer sur quel site se rendre et enfin de disposer du matériel adapté en fonction du but recherché. Jean-Christophe LE BRUN, astronome (SAFGA), expliquera comment réussir des photos du ciel nocturne en insistant sur l’importance de la planification, de la stabilité, pour capturer étoiles, nébuleuses, galaxies, etc. .
150 Route de la Serva Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 49 39 29
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English :
L’événement Conférence La photographie du ciel Belmont a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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