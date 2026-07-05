Informations pratiques

Belmont

Conférence Le défi de l’astronomie face aux pollutions du ciel

150 Route de la Serva Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

L’observation du ciel devient de plus en plus difficile. Pollution lumineuse, satellites en nombre croissant, perturbations atmosphériques les obstacles se multiplient pour les astronomes, amateurs comme professionnels. Comment préserver la qualité du ciel nocturne ? Quels sont les enjeux actuels et les pistes d’action ? Alexis Moreau, président de la SAFGA, proposera de mieux comprendre les différentes formes de pollution du ciel et leurs conséquences. .

150 Route de la Serva Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 49 39 29

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English :

L’événement Conférence Le défi de l’astronomie face aux pollutions du ciel Belmont a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche