Balade nature en famille autour de l’étang de Gôle Montcarra Isère

Balade nature en famille autour de l’étang de Gôle Place du Monument aux morts 38890 Montcarra Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Situé sur la commune de Montcarra, l’étang de Gôle est un lieu idéal pour une sortie en famille. Véritable refuge pour la biodiversité, ce lieu abrite plus de 300 espèces animales et végétales dont la plupart sont rares et protégées.

Located in the commune of Montcarra, the Etang de Gôle is an ideal place for a family outing. A haven for biodiversity, it is home to over 300 species of plants and animals, most of which are rare and protected.

Der in der Gemeinde Montcarra gelegene Étang de Gôle ist ein idealer Ort für einen Familienausflug. Als wahres Refugium für die Artenvielfalt beherbergt dieser Ort über 300 Tier- und Pflanzenarten, von denen die meisten selten und geschützt sind.

Situato nel comune di Montcarra, l’Etang de Gôle è il luogo ideale per una gita in famiglia. Rifugio della biodiversità, ospita più di 300 specie di piante e animali, la maggior parte delle quali rare e protette.

Situado en la comuna de Montcarra, el Etang de Gôle es un lugar ideal para una excursión en familia. Paraíso de la biodiversidad, alberga más de 300 especies de plantas y animales, la mayoría raras y protegidas.

