Balade Nature et Patrimoine Saint-Groux Charente

Balade Nature et Patrimoine Mairie 16230 Saint-Groux Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez la commune de St Groux hors des sentiers battus
Se munir d’un téléphone si vous souhaitez prendre le parcours au départ en photo.
https://www.destination-nordcharente.com/ +33 5 45 20 39 91
English :
Discover the commune of St Groux off the beaten track
If you wish to take a photo of the course at the start, please bring a telephone with you.
Deutsch :
Entdecken Sie die Gemeinde St Groux abseits der üblichen Touristenpfade
Nehmen Sie ein Telefon mit, wenn Sie die Strecke am Anfang fotografieren möchten.
Italiano :
Scoprire il comune di St Groux fuori dai sentieri battuti
Portate un telefono se volete fotografare il percorso alla partenza.
Español :
Descubra el municipio de St Groux fuera de los caminos trillados
Lleve un teléfono si desea hacer fotos del recorrido en la salida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme