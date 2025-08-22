Balade Nature et Patrimoine Saint-Groux Charente

Balade Nature et Patrimoine

Balade Nature et Patrimoine Mairie 16230 Saint-Groux Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez la commune de St Groux hors des sentiers battus



Se munir d’un téléphone si vous souhaitez prendre le parcours au départ en photo.

https://www.destination-nordcharente.com/ +33 5 45 20 39 91

English :

Discover the commune of St Groux off the beaten track



If you wish to take a photo of the course at the start, please bring a telephone with you.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gemeinde St Groux abseits der üblichen Touristenpfade



Nehmen Sie ein Telefon mit, wenn Sie die Strecke am Anfang fotografieren möchten.

Italiano :

Scoprire il comune di St Groux fuori dai sentieri battuti



Portate un telefono se volete fotografare il percorso alla partenza.

Español :

Descubra el municipio de St Groux fuera de los caminos trillados



Lleve un teléfono si desea hacer fotos del recorrido en la salida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme