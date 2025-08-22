Sentier des Prairies Saint-Groux Saint-Groux Charente

Sentier des Prairies Saint-Groux

Sentier des Prairies Saint-Groux Le bourg 16230 Saint-Groux Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez l’histoire des lieux de Saint-Groux et son fleuve qui forme de nombreuses iles (prairies de Saint Groux, le Grand Guin, ile des Anguillards), et un bras assez important appelé l’Etouyer.

+33 5 45 20 68 46

English :

Discover the history of Saint-Groux and its river, which forms numerous islands (prairies de Saint Groux, le Grand Guin, ile des Anguillards), and a sizeable branch called l’Etouyer.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte der Orte von Saint-Groux und seines Flusses, der zahlreiche Inseln bildet (prairies de Saint Groux, le Grand Guin, ile des Anguillards), und einen ziemlich großen Arm namens l’Etouyer.

Italiano :

Scoprite la storia di Saint-Groux e del suo fiume, che forma diverse isole (i prati di Saint Groux, il Grand Guin, l’isola degli Anguillards) e un ramo importante chiamato Etouyer.

Español :

Descubra la historia de Saint-Groux y de su río, que forma varias islas (las praderas de Saint Groux, el Grand Guin, la isla de Anguillards) y un importante brazo llamado Etouyer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme