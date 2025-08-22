Balade Nature sur le Plateau de Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône
Balade Nature sur le Plateau de Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Balade Nature sur le Plateau de Vitrolles
Balade Nature sur le Plateau de Vitrolles chemin du Val d’Ambla 13127 Vitrolles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
D’une couleur allant du calcaire blanc aux argiles et grès rouges, cet espace naturel, est situé sur le massif de l’Arbois. La falaise au relief en cuesta riche en fossiles offre des panoramas exceptionnels sur l’Etang de Berre et sur la Sainte-Victoire.
http://vitrolles13.fr/ +33 4 42 77 90 27
English :
Ranging in color from white limestone to red clay and sandstone, this natural area is located on the Arbois massif. The fossil-rich, cuesta-like cliffs offer exceptional panoramic views over the Etang de Berre and Sainte-Victoire.
Deutsch :
Dieses Naturgebiet, dessen Farbe von weißem Kalkstein bis zu rotem Ton und Sandstein reicht, befindet sich im Arbois-Massiv. Die Klippen mit ihrem fossilreichen Cuesta-Relief bieten außergewöhnliche Panoramen auf den Etang de Berre und die Sainte-Victoire.
Italiano :
Con un colore che va dal calcare bianco all’argilla rossa e all’arenaria, quest’area naturale si trova sul massiccio dell’Arbois. La falesia con il suo rilievo a forma di cuesta, ricco di fossili, offre una vista eccezionale sull’Etang de Berre e sulla Sainte-Victoire.
Español :
Con un color que va desde la caliza blanca hasta la arcilla y la arenisca rojas, este espacio natural se encuentra en el macizo de Arbois. El acantilado con su relieve en forma de cuesta, rico en fósiles, ofrece unas vistas excepcionales del Etang de Berre y de la Sainte-Victoire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-08 par Provence Tourisme