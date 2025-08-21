Balade oeno-ludique Bassoues Gers

Balade oeno-ludique vendredi 1 mai 2026.

Balade oeno-ludique

Balade oeno-ludique Lieu-dit Bilé 32320 Bassoues Gers Occitanie

Une balade dans les vignes au choix selon votre niveau, entre 2 et 6 km.

http://www.domaine-de-bile.com/   +33 6 13 08 25 91

English :

A vineyard walk of your choice, between 2 and 6 km, depending on your level.

Deutsch :

Eine Wanderung durch die Weinberge, die Sie je nach Ihrem Niveau wählen können, zwischen 2 und 6 km.

Italiano :

Una passeggiata tra i vigneti di vostra scelta, tra i 2 e i 6 km, a seconda del vostro livello.

Español :

Un paseo por los viñedos de su elección, entre 2 y 6 km, según su nivel.

