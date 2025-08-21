Balade oeno-ludique Bassoues Gers
Balade oeno-ludique Bassoues Gers vendredi 1 mai 2026.
Balade oeno-ludique
Balade oeno-ludique Lieu-dit Bilé 32320 Bassoues Gers Occitanie
Une balade dans les vignes au choix selon votre niveau, entre 2 et 6 km.
http://www.domaine-de-bile.com/ +33 6 13 08 25 91
English :
A vineyard walk of your choice, between 2 and 6 km, depending on your level.
Deutsch :
Eine Wanderung durch die Weinberge, die Sie je nach Ihrem Niveau wählen können, zwischen 2 und 6 km.
Italiano :
Una passeggiata tra i vigneti di vostra scelta, tra i 2 e i 6 km, a seconda del vostro livello.
Español :
Un paseo por los viñedos de su elección, entre 2 y 6 km, según su nivel.
