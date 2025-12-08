Balade pédestre en famille autour de l’étang de Chalignieu Chozeau Isère

Balade pédestre en famille autour de l’étang de Chalignieu

Balade pédestre en famille autour de l’étang de Chalignieu chemin de Chalignieu 38460 Chozeau Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle facile de 3 km autour de l’étang de Chalignieu à Chozeau. Entre roselières et prairies humides, découvrez la faune et la flore de cet Espace Naturel Sensible, refuge de la Cistude d’Europe et de nombreuses espèces d’oiseaux.

English :

Easy 3 km loop around the Etang de Chalignieu in Chozeau. Between reedbeds and wet meadows, discover the flora and fauna of this sensitive natural area, home to the European pond terrapin and numerous bird species.

Deutsch :

Leichter Rundweg von 3 km um den Teich von Chalignieu in Chozeau. Entdecken Sie zwischen Schilfgürteln und Feuchtwiesen die Flora und Fauna dieses sensiblen Naturraums, der Zufluchtsort der Europäischen Sumpfschildkröte und zahlreicher Vogelarten ist.

Italiano :

Un facile percorso di 3 km intorno all’Etang de Chalignieu a Chozeau. Tra canneti e prati umidi, scoprite la flora e la fauna di quest’area naturale sensibile, che ospita la tartaruga europea e molte specie di uccelli.

Español :

Un bucle fácil de 3 km alrededor del Etang de Chalignieu, en Chozeau. Entre cañaverales y praderas húmedas, descubra la flora y la fauna de este espacio natural sensible, hogar del galápago europeo y de numerosas especies de aves.

