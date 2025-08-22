Balade pédestre en famille dans la réserve naturelle régionale des étangs de Mépieu Creys-Mépieu Isère

Balade pédestre en famille dans la réserve naturelle régionale des étangs de Mépieu

Balade pédestre en famille dans la réserve naturelle régionale des étangs de Mépieu
Chemin de Barral 38510 Creys-Mépieu

Découvrez en famille la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu grâce à cette boucle pédestre jalonnée de 8 stations pédagogiques.

Munis de votre livret, vous pourrez en savoir plus sur ce lieu abritant une biodiversité rare et variée.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

Discover the Mépieu Ponds Regional Nature Reserve with the whole family, thanks to this walking loop marked out by 8 educational stations.

Armed with your booklet, you’ll be able to find out more about this rare and varied biodiversity.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das regionale Naturschutzgebiet der Teiche von Mépieu auf diesem Rundweg mit 8 pädagogischen Stationen.

Mit Ihrem Büchlein können Sie mehr über dieses Gebiet erfahren, das eine seltene und vielfältige Biodiversität beherbergt.

Italiano :

Scoprite la Riserva Naturale Regionale degli Stagni di Mépieu con tutta la famiglia grazie a questo percorso a piedi scandito da 8 stazioni didattiche.

Armati del vostro libretto, potrete scoprire di più su questo territorio che ospita una biodiversità rara e variegata.

Español :

Descubra en familia la Reserva Natural Regional de los Estanques de Mépieu a través de este recorrido a pie jalonado por 8 estaciones didácticas.

Con su cuaderno, podrá conocer mejor este espacio que alberga una biodiversidad rara y variada.

