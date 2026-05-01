Balade poétique POETES DU TRIEVES circuit orange Saint-Martin-de-Clelles Isère

Balade poétique POETES DU TRIEVES circuit orange

Balade poétique POETES DU TRIEVES circuit orange Trézanne 38930 Saint-Martin-de-Clelles Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une balade pédestre jalonnée de poèmes, voici ce que propose SM’ART, la commune de Saint Martin de Clelles et le collectif Clellois.

Le circuit orange s’intitule POETES DU TRIEVES avec 10 stations.

+33 4 76 34 43 86

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English :

SM’ART, the commune of Saint Martin de Clelles and the Clellois collective are offering a walking tour punctuated by poems.

The orange circuit is entitled POETES DU TRIEVES and has 10 stations.

Deutsch :

Ein mit Gedichten gespickter Spaziergang, das ist es, was SM’ART, die Gemeinde Saint Martin de Clelles und das Kollektiv Clellois anbieten.

Der orangefarbene Rundweg trägt den Titel POETES DU TRIEVES (DICHTER DES TRIEVES) und umfasst 10 Stationen.

Italiano :

SM’ART, il Comune di Saint Martin de Clelles e il collettivo Clellois propongono un percorso a piedi punteggiato di poesie.

Il percorso arancione si chiama POETES DU TRIEVES e prevede 10 stazioni.

Español :

SM’ART, el municipio de Saint Martin de Clelles y el colectivo Clellois proponen un recorrido a pie salpicado de poemas.

La ruta naranja se llama POETES DU TRIEVES y consta de 10 estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme