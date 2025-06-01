Balade-Quiz à Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Balade-Quiz à Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Balade-Quiz à Beaumont de Lomagne

Balade-Quiz à Beaumont de Lomagne 3 rue Pierre Fermat 82500 Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Balade-Quiz “Au fil de nos histoires” à Beaumont de Lomagne.

Envie de découvrir le patrimoine en vous amusant ? Scanner le QRcode et partez pour une balade interactive dans les ruelles de Beaumont de Lomagne !

https://tourisme.malomagne.com/ +33 5 63 02 42 32

English : Quiz-promenade in Beaumont de Lomagne

Quiz-promenade « Au fil de nos histoires » in Beaumont de Lomagne

Want to discover the local heritage while having fun? Scan the QR code and set off on an interactive stroll through the narrow streets of Beaumont de Lomagne!

Deutsch :

Quiz-Spaziergang « Im Laufe unserer Geschichten » in Beaumont de Lomagne.

Haben Sie Lust, das Kulturerbe auf unterhaltsame Weise zu entdecken? Scannen Sie den QR-Code und begeben Sie sich auf einen interaktiven Spaziergang durch die Gassen von Beaumont de Lomagne!

Italiano :

Au fil de nos histoires? Passeggiata a quiz a Beaumont de Lomagne.

Volete divertirvi a scoprire il nostro patrimonio? Scansionate il codice QR e partite per una passeggiata interattiva tra le stradine di Beaumont de Lomagne!

Español : Paseo-quiz en Beaumont de Lomagne

Paseo-quiz « Au fil de nos histoires » en Beaumont de Lomagne

¿Le apetece descubrir el patrimonio mientras te diviertes? ¡Escanea el código QR y disfruta de un paseo interactivo por las callejuelas de Beaumont de Lomagne!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme