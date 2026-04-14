Une journée chez Fermat, Maison Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Une journée chez Fermat Samedi 23 mai, 15h00 Maison Fermat Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Venez vivre un moment spécial à la Maison Fermat le samedi 23 mai à partir de 15h : causeries gourmandes et dégustation de mets du XVIIe avec les Délices de l’Histoire, atelier de danses + concert de musique de la Renaissances au XXe siècle par le trio Calico

Maison Fermat 3 Rue Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne, France Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0624414785 https://museefermat.com Pierre de Fermat, pionnier des mathématiques modernes, a vu

le jour dans cette charmante ville du Tarn-et-Garonne au début du XVIIe siècle. Sa maison natale, un magnifique hôtel particulier du XVe siècle, abrite aujourd’hui un musée unique en son genre.

À travers des expositions interactives et des animations, le musée vous invite à découvrir l’héritage scientifique de Fermat et à plonger dans l’univers des mathématiques. Un espace dédié aux enfants dès 3 ans, une vue imprenable depuis la tour et des expositions temporaires viennent compléter cette expérience inédite. activités extérieures au musée gratuites

musée tarif exceptionnel 4 euros

Venez vivre un moment spécial à la Maison Fermat le samedi 23 mai à partir de 15h : causeries gourmandes et dégustation de mets du XVIIe avec les Délices de l’Histoire, atelier de danses + concert de…

©fermat science