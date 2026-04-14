Une journée chez Fermat, Maison Fermat, Beaumont-de-Lomagne
Une journée chez Fermat, Maison Fermat, Beaumont-de-Lomagne samedi 23 mai 2026.
Une journée chez Fermat Samedi 23 mai, 15h00 Maison Fermat Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Venez vivre un moment spécial à la Maison Fermat le samedi 23 mai à partir de 15h : causeries gourmandes et dégustation de mets du XVIIe avec les Délices de l’Histoire, atelier de danses + concert de musique de la Renaissances au XXe siècle par le trio Calico
Maison Fermat 3 Rue Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne, France Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0624414785 https://museefermat.com Pierre de Fermat, pionnier des mathématiques modernes, a vu
le jour dans cette charmante ville du Tarn-et-Garonne au début du XVIIe siècle. Sa maison natale, un magnifique hôtel particulier du XVe siècle, abrite aujourd’hui un musée unique en son genre.
À travers des expositions interactives et des animations, le musée vous invite à découvrir l’héritage scientifique de Fermat et à plonger dans l’univers des mathématiques. Un espace dédié aux enfants dès 3 ans, une vue imprenable depuis la tour et des expositions temporaires viennent compléter cette expérience inédite. activités extérieures au musée gratuites
musée tarif exceptionnel 4 euros
Venez vivre un moment spécial à la Maison Fermat le samedi 23 mai à partir de 15h : causeries gourmandes et dégustation de mets du XVIIe avec les Délices de l’Histoire, atelier de danses + concert de…
©fermat science
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