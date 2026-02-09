56e Nationale d’élevage Parking base de loisirs Beaumont-de-Lomagne

56e Nationale d’élevage

Parking base de loisirs Avenue du lac Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

2026-06-27

56e Nationale d’élevage de chiens.

Exposition canine bleu de Gascogne, gascon Saintongeois, Ariégeois

+33 6 64 99 78 88

English :

56th National Dog Show.

Dog shows: Bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois, Ariégeois

