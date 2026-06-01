Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent, Ferme de bouffe vent, Beaumont-de-Lomagne

Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent Dimanche 7 juin, 09h00 Ferme de bouffe vent Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Ferme de bouffe vent 1300 chemin de Saint-Jean 82500 Beaumont-de-Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fermedebouffevent@gmail.com »}]

Atelier «découverte et reconnaissance des céréales» /visite de la meunerie et du fournil

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