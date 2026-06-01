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Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent, Ferme de bouffe vent, Beaumont-de-Lomagne

Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent, Ferme de bouffe vent, Beaumont-de-Lomagne

Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent, Ferme de bouffe vent, Beaumont-de-Lomagne dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Ferme de bouffe vent

Adresse : 1300 chemin de Saint-Jean 82500 Beaumont-de-Lomagne

Ville : 82500 Beaumont-de-Lomagne

Département : Tarn-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Ferme De Bouffe Vent Dimanche 7 juin, 09h00 Ferme de bouffe vent Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

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Atelier «découverte et reconnaissance des céréales» /visite de la meunerie et du fournil

DR

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