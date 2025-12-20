Courses hippiques 14h T-Q-Quinté+ Hippodrome de Bordevielle Beaumont-de-Lomagne
Courses hippiques 14h T-Q-Quinté+ Hippodrome de Bordevielle Beaumont-de-Lomagne lundi 14 septembre 2026.
Courses hippiques 14h T-Q-Quinté+
Hippodrome de Bordevielle 284, route de Montauban Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 13:45:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Courses hippiques 14h TQQ+
.
Hippodrome de Bordevielle 284, route de Montauban Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 26 12 50 hippodromebordevieille@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Horseracing 2pm TQQ+
L’événement Courses hippiques 14h T-Q-Quinté+ Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise