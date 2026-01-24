Tournoi open de Tennis rue du blanc Beaumont-de-Lomagne

rue du blanc Courts du Tennis club Beaumontois Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

tournoi jeunes

Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-09

2026-07-25

Open tennis galaxie TMC
rue du blanc Courts du Tennis club Beaumontois Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 65 23 32  lomagnetennis@gmail.com

