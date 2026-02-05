Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne
Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne dimanche 23 août 2026.
Randonnée du foie gras
Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
la randonnée avec étape gourmande
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Randonnée organisée à l’occasion des journées portes ouvertes de la Conserverie Micouleau.
Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 02 34 16 contact@malomagne.com
English :
Walk organized on the occasion of the open days of the Micouleau Cannery.
L’événement Randonnée du foie gras Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise