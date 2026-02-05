Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne

Randonnée du foie gras

Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

la randonnée avec étape gourmande

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Randonnée organisée à l’occasion des journées portes ouvertes de la Conserverie Micouleau.

.

Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 02 34 16 contact@malomagne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk organized on the occasion of the open days of the Micouleau Cannery.

L’événement Randonnée du foie gras Beaumont-de-Lomagne a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Lomagne Tarn et Garonnaise