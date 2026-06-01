Ferme de Bouffe-Vent – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 1300 chemin de saint jean, 82500 Beaumont de Lomagne, Beaumont-de-Lomagne

Ferme de Bouffe-Vent – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Dimanche 7 juin, 09h00 1300 chemin de saint jean, 82500 Beaumont de Lomagne Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La Ferme de Bouffe-Vent à Beaumont de Lomagne (82) ouvre ses portes le dimanche 7 juin 2026.

Au programme :

– atelier « découverte et reconnaissance des céréales »

– visite de la meunerie et du fournil

– vente des produits de la ferme

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Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent à la Ferme de Bouffe-Vent à Beaumont de Lomagne (82) le dimanche 7 juin 2026. pain boulangerie