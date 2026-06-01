Ferme de Bouffe-Vent – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 1300 chemin de saint jean, 82500 Beaumont de Lomagne, Beaumont-de-Lomagne
Ferme de Bouffe-Vent – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 1300 chemin de saint jean, 82500 Beaumont de Lomagne, Beaumont-de-Lomagne dimanche 7 juin 2026.
Ferme de Bouffe-Vent – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Dimanche 7 juin, 09h00 1300 chemin de saint jean, 82500 Beaumont de Lomagne Tarn-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La Ferme de Bouffe-Vent à Beaumont de Lomagne (82) ouvre ses portes le dimanche 7 juin 2026.
Au programme :
– atelier « découverte et reconnaissance des céréales »
– visite de la meunerie et du fournil
– vente des produits de la ferme
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Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent à la Ferme de Bouffe-Vent à Beaumont de Lomagne (82) le dimanche 7 juin 2026. pain boulangerie
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